Theo Maassen legt voorstelling stil om peuter (3) weg te sturen: “Dit kan echt niet”

Theo Maassen trad gisteren op in de Antwerpse Arenbergschouwburg, maar legde zijn voorstelling stil toen hij een peuter keihard hoorde lachen om een schunnige grap.

"Zo heb ik nog nooit iemand horen lachen”, zei Maassen, die vroeg of er echt een klein kind in de zaal zat. Toen die daar bleek te zitten met haar moeder, reageerde hij: "Je bent 3? Dit heb ik in dertig jaar nog niet meegemaakt. Dit kan echt niet.”

Maassen vervolgde met de opmerking dat er ‘nog veel meer van dit soort grappen aankomen’ en verzocht moeder en dochter om de zaal te verlaten. "Meld je bij de balie, vraag je geld terug, dat komt in orde”, zei de Eindhovense cabaretier. "Maar zo speel ik niet verder.”

Maassen vindt dat het theater de moeder had moeten aanspreken, voordat ze naar binnenging. "Als mensen stomdronken zijn of kinderen hebben, dan horen ze dat te doen, ja.”