4 musea, waaronder Tropenmuseum, verder onder naam Wereldmuseum

Het Tropenmuseum, Afrika Museum, Museum Volkenkunde en Wereldmuseum gaan later dit jaar verder onder de naam Wereldmuseum. De musea hebben sinds de fusie in 2014 een andere koers ingezet, meldt de museumkoepel Nationaal Museum van Wereldculturen dinsdag. "De nieuwe naam is een logische nieuwe stap van deze transitie."

Volgens algemeen directeur Marieke van Bommel past de naam Wereldmuseum "bij onze missie waarin we willen inspireren tot wereldburgerschap". De musea staan in Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Berg en Dal. 310.000 bezoekers bezochten vorig jaar de musea. De collecties bevatten 450.000 objecten van over de hele wereld. In het najaar nemen zij de naam Wereldmuseum in gebruik.