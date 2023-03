Familie, NPO en VPRO staan in rouwadvertentie stil bij Wim de Bie

De NPO, de VPRO, Genootschap Onze Taal en de familie van Wim de Bie staan in de NRC van woensdag stil bij het overlijden van de televisiemaker. De Bie, vooral bekend van het duo Van Kooten en De Bie, overleed maandag op 83-jarige leeftijd.

Boven de advertentie van de familie van de televisiemaker staat een tekst uit zijn lied Billeritsie. "Billeritsie, boterspritsie, bij de thee. Als ik dood ga, neem ik Billeritsie mee." In de advertentie wordt gemeld dat de uitvaart in "zeer besloten kring" plaatsvindt. De VPRO, waar De Bie samen met zijn beste vriend en zakenpartner Kees van Kooten decennia lang iconische televisieprogramma's voor maakte, omschrijft De Bie als een "zeer aimabele collega", "een unieke programmamaker" en "geliefde collega en vriend". "Wim was een waarnemer en zijn observaties waren scherp, ironisch, soms woedend, maar altijd oprecht." Genootschap Onze Taal noemt De Bie "een virtuoze taalgebruiker, een van de invloedrijkste van onze tijd". De NPO schrijft De Bie "eeuwig dankbaar" te zijn, omdat hij samen Van Kooten "satire op de Nederlandse televisie naar eenzame hoogte bracht".