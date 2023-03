Olcay Gulsen: rapport ITV ‘koud en kil’, negeert slachtoffers

Programmamaker en ondernemer Olcay Gulsen heeft geen goed woord over voor het rapport dat producent ITV heeft gepubliceerd over de misstanden bij The Voice of Holland. Zij vindt het een "koud en kil rapport dat over heel veel gaat, maar niet over het belang van de slachtoffers."

Dat stelde Gulsen woensdagavond in talkshow Khalid & Sophie. "Dit rapport is een extra klap voor de slachtoffers", aldus de vriendin van Ruud de Wild. "Zij hebben veertien maanden gewacht en waren hoopvol. Maar ik mis iets concreets voor deze slachtoffers. Zij hebben niets aan excuses. Met alleen die excuses komt ITV er niet."

In het rapport staat dat zaken van vier oud-medewerkers zijn doorgegeven aan meerdere leidinggevenden en dat er een mondelinge waarschuwing zou zijn gegeven. Met de meldingen lijkt volgens het rapport van advocatenkantoor Van Doorne echter niks te zijn gedaan. Slachtoffers van The Voice eisen dat de directie van ITV aftreedt na het rapport. Maar de producent wil geen antwoord geven op de vraag of de directie van het bedrijf dat overweegt.

RTL gaat in gesprek met ITV, al is niet duidelijk wanneer en wat de inzet van dat gesprek is.