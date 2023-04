GTST-sterren moeten bijbeunen naast schamel salaris: “Ik stond op de kermis”

Rijk word je niet van acteren in Goede Tijden Slechte Tijden. Veel acteurs doen er dan ook nog iets naast. Ze hebben een webshopje, leven zich uit op social media of zitten in het schnabbelcircuit.

Fajah Lourens, die tussen 2002 en 2005 in GTST speelde, vertelde al eens aan Privé nooit meer dan 2000 euro per maand te hebben verdiend. Daarom deed ze er altijd nog klussen naast. "Ondertussen stond ik op een kermis om wat bij te verdienen. Dan kreeg ik 800 euro om handtekeningen uit te delen.”

Babette van Veen (54) die helemaal in het begin al in Goede Tijden speelde en de laatste jaren weer terug is, reageerde in 2015 op een Twitteraar, die beweerde dat ze tussen de 5000 en 7000 euro netto zou verdienen: "Haha! Van welke planeet kom jij? Dan liet iedereen zich onmiddellijk omscholen!”

Babette van Veen speelt nog in het theater en heeft een eigen t-shirtlijn. Collega's Everon Hooi en Marly van der Velden zitten ook in de kleding. Ze brengen respectievelijk boxershorts en sokken aan de man.

Doordat de GTST-sterren een groot aantal volgers op social media hebben, lukt het hen om op die manier leuk bij te verdienen. Wie dat niet doen zijn soapies van het eerste uur, Erik de Vogel en Caroline de Bruijn. Zij zouden ieder 10.000 euro per maand verdienen, maar ontkennen dat zelf. Wel zeggen ze een bovenmodaal inkomen te hebben.

Maar Caroline de Bruijn legt uit dat acteren in een Nederlandse soap niet zo goed betaald wordt. "Wat acteurs verdienen in een soapserie in Italië of Duitsland is gewoon het tienvoudige. Dat is vanwege het bereik. In Amerika hoef je na twintig jaar spelen in The bold echt niks meer te doen, hoor, financieel. Dat is in Nederland gewoon niet zo.”