Koning maakt podcast met Edwin Evers over 10 jaar koningschap

Edwin Evers heeft samen met koning Willem-Alexander een podcast gemaakt, genaamd Door de ogen van de Koning. In tien afleveringen blikt de vorst samen met de radiomaker terug op zijn tien jaar als koning, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekend. "Ik heb met heel veel plezier meegewerkt aan deze podcast", laat de koning in een verklaring weten. "Juist door de kans van reflectie heb ik nog meer zin om de volgende tien jaar vol goede moed en veel energie in te gaan. Het is zo snel gegaan en zo mooi geweest om Nederland te mogen dienen vanuit het koningschap dat ik me echt verheug op de komende tien jaar. Die mogen wat mij betreft best wel wat langzamer gaan." De podcast is opgenomen in de werkkamer van de koning in Paleis Huis ten Bosch. In elke aflevering staat een jaar van het koningschap van Willem-Alexander centraal. De eerste drie afleveringen verschijnen donderdagochtend om 07.00 uur op de bekende podcast-platforms. Daarna verschijnt er wekelijks op donderdag een nieuwe aflevering op hetzelfde tijdstip.