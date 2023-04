Ook Rutger Castricum woest over levensgevaarlijk rijgedrag Enzo Knol: ‘Die is totaal zwakzinnig’

De vriendin van Enzo Knol reed met Knol naast haar - die had te veel gedronken - 170 kilometer per uur waar 130 is toegestaan. Als ze worden aangehouden, reageert het stel enorm verongelijkt. Vooral hun reactie leidt tot ophef, tot aan de tafel van VI aan toe.

Enzo Knol filmde het hele incident vanuit zijn Porsch Panamera en plaatste het filmpje uiteraard online. De agent, die het tweetal aanhoudt, deelt niet alleen een torenhoge boete uit, maar wijst hen ook op het gevaar van hun gedrag door een ongeluk in Friesland aan te halen waarbij een paar dagen eerder vier doden vielen. "Dat gebeurt jaarlijks zo vaak”, reageert Knol nonchalant. Ook wenst hij anders behandeld te worden. "De manier hoe je me aanspreekt heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt", klinkt het.

Maar eigenlijk vindt hij die hele boete maar overdreven. "Rijgedrag... Het is 00.00 uur in de avond. Ze rijdt 170 waar je 130 mag, dat is niet het gekste wat er is natuurlijk’’, aldus Knol, die direct zei zo weer 170 te gaan rijden. Met een Porsche is dat volgens hem 'niet hard'.

Onbeschofte gozer

De mannen van VI hebben er hoe dan ook geen goed woord voor over. "Een onbeschofte gozer. Je kunt beter je excuses aanbieden als je 170 rijdt, of niet?” aldus René van der Gijp.

"Zij denken dat het vanwege hun status normaal is. Dat ventje komt toevallig bij mij in het dorp en die scheurt echt door Drenthe van: ‘Kijk mij het eens goed gaan.’ En dat heeft iedere jonge jongen met geld in zijn zak een beetje natuurlijk. Maar dat arrogante toontje dat-ie niet één draai om zijn oren van een politieagent accepteert, terwijl hij de wet overtreedt. Wat inderdaad levensgevaarlijk is", vindt ook Johan Derksen.

Tafelgast Rutger Castricum maakt helemaal korte metten met Knol. "Je bent totaal zwakzinnig. Je bent ook losgezongen van de werkelijkheid en je leeft eigenlijk in een hele lege sprookjeswereld. Dat komt omdat hij de hele tijd met dat cameraatje loopt en dat vinden mensen allemaal fantastisch.”

Castricum waarschuwt ook zijn kinderen. "Ik praat er ook thuis met mijn kinderen over dat deze jongen zwakzinnig is en dat je hem niet serieus moet nemen. Dat is een patiënt.”