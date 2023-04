Gordon verlengt contract bij SBS6 niet: de vlag kan uit

Gordon gaat zijn contract bij SBS6 niet verlengen wanneer dat op 1 december afloopt. Dat vertelt de 54-jarige presentator voor de camera's van De Telegraaf. "Op 1 december kan de vlag uit", zegt Gordon gekscherend. In 2018 stapte hij nog over van RTL 4 naar SBS6.

De presentator wil het voorlopig "even heel rustig aan doen". "Ik ga geen verbintenissen meer aan met wie dan ook. Ik wil lekker op freelancebasis blijven werken. Ik word ook 55 dit jaar, hè." Gordon zegt veel leuke ideeën te hebben. "En nieuwe plannen en leuke dingen die ik zelf wil gaan ontwikkelen." Een eventueel programma rondom zijn recent aangekondigde huwelijk sluit de presentator ook niet uit. "Dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn hè, Gordon Gaat Trouwen. Uiteindelijk krijgen mensen dan toch de finale die ze toen niet hebben gekregen." Voor SBS6 maakte Gordon de afgelopen jaren programma's als The Cube, 5 Tegen 5, Down The Road en Mars tegen Venus.