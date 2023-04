Tina Turner: altijd een crush op Mick Jagger gehad

Tina Turner woont al een tijdje met haar man in Zwitserland, maar de zangeres heeft altijd een zwak gehouden voor haar Britse collega Mick Jagger. In een interview met The Guardian vertelt de 83-jarige zangeres over haar band met Jagger.

"Ik heb altijd een crush op Mick Jagger gehad", vertelt Turner. De twee kennen elkaar sinds de jaren zestig, toen de zangeres samen met haar ex-man optrad als Ike & Tina Turner Revue. "Ik vond het geweldig dat we op tour zijn geweest met de Rolling Stones." Ook met David Bowie had de zangeres altijd een hechte band, maar in een interview uit 2017 verduidelijkte de zangeres al dat de vriendschappen puur platonisch waren en zijn. Ze noemt Bowie en Jagger dan ook "de broers die ik nooit heb gehad".