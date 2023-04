Doek valt voor Nick & Simon als muzikaal duo

Nick & Simon staan maandag voor de allerlaatste keer op het podium als muzikaal duo. De Volendammers worden in Rotterdam Ahoy uitgezwaaid tijdens het zesde en laatste afscheidsconcert, waarna na zeventien jaar het doek valt voor het tweetal. Nick Schilder en Simon Keizer braken in 2006 door bij het grote publiek. Ze maakten toen al een aantal jaar samen muziek. Dankzij vriend en plaatsgenoot Jan Smit wisten ze zich in de kijker te spelen en scoorden ze vervolgens talloze hits. De eerste nummer 1-hit was Pak Maar M'n Hand in 2007. Daarna werd nog negen keer de koppositie van de Single Top 100 veroverd met hits als Hoe Lang?, Lippen Op De Mijne en Julia. Elf platen kwamen op de eerste plaats van de albumlijst terecht. Ook het laatste album van Nick & Simon, Nu Of Nooit, bereikte in november de nummer 1-positie. In augustus maakten Schilder (39) en Keizer (38) na maanden van geruchten bekend dat ze uit elkaar gaan. Beiden willen zich richten op "al langer gekoesterde solo-aspiraties" en verzekerden dat ze geen ruzie hebben.