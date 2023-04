Paul de Leeuw valt negen kilo af “dankzij bleekmiddel”

Paul de Leeuw vecht als zijn halve leeuwen tegen overgewicht. Soms lijkt hij succes te hebben, en is hij aanzienlijk minder zwaar. Maar tot nu toe kwamen de kilo's altijd terug.

De Leeuw (61) doet nu een beroep op Glorix. Het afgelopen jaar wist hij hierdoor zelfs negen kilo kwijt te spelen. Paul wist precies waar het probleem van zijn overtollige gewicht zat. Zijn zwakke plek is immers het eten van restjes die na de maaltijd in de koelkast belanden. ’s Nachts ontstaat er soms een hongerig gevoel of ook na een nachtelijk toiletbezoek ging hij iedere keer in de ijskast op zoek naar de overschotten van pasta en andere dikmakers. Om zich niet opnieuw te laten verleiden tijdens de nacht te eten gooit hij de overschotten van het eten voortaan weg en doet hij er Glorix overheen zodat het niet meer eetbaar is.

Met resultaat, want Paul verloor iets meer dan negen kilo op een jaar tijd. “Ik weet dat ik nog altijd enkele kilo’s te zwaar sta. Maar ik heb wel het gevoel dat ik de situatie iets beter onder controle heb”, zegt hij. “Ik let ook op met de hoeveelheid alcohol en ik sluit de dag ook niet meer later op de avond af met een pak chips.”