Gérard Depardieu onder vuur voor seksueel geweld

Dertien vrouwen beschuldigen de Franse acteur Gérard Depardieu van seksueel geweld. Ze beschrijven incidenten die zich hebben voorgedaan tussen 1990 en 2018, waaronder aanranding en verkrachting. Depardieu ontkent de beschuldigingen en zijn advocaat heeft aangekondigd dat hij van plan is aangifte te doen wegens laster. De zaak is nog in onderzoek. Dat schrijft de Franse onderzoekssite Mediapart

Mediapart beschikt over meerdere gedetailleerde getuigenverklaringen. De jongste aantijging stamt uit 2018.

Een andere beschuldiging komt van een figurante, die destijds 24 was uit de film Big House (2014) ‘Hij werd agressief, heeft geprobeerd mijn slipje uit elkaar te scheuren en me te vingeren. Als ik hem niet had gestopt, was hij daarin geslaagd.’

In het artikel in kwestie getuigen in totaal dertien vrouwen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van de Franse filmster. De feiten zouden hebben plaatsgevonden op elf filmsets tussen 2004 en 2022.

De Franse justitie onderzoekt de beschuldigingen. De acteur zelf ontkent enig strafbaar feit.