8 horrorverhalen over scheiden

Advocaten vertellen. "Mijn client had een extra huidbehandeling laten doen zodat ze er goed zou uitzien bij haar ex in de rechtszaal. Een peeling. Maar midden in de rechtszaak begon de huid van haar gezicht te vallen."

Na een lange en moeizame rechtszaak keek een vrouw eindelijk weer rustig uit het raam. Ze zag een verhuiswagen die de spullen van haar ex uitlaadde. Tijdens de zaak had hij stiekem het huis van de buren gekocht

Het enige wat mijn cliënt wilde, waren de foto's van de Bar Mitzvah van haar zoontje. Ze werden haar toegewezen. Maar toen ze ze kreeg, was zij zelf zorgvuldig uit alle foto's weggeknipt

Ik deed een keer erg mijn best om de voogdij te krijgen voor een keurige vrouwelijke cliënt. Tot de advocaat van haar ex met een video begon te zwaaien, waarop zij kennelijk 'gemeenschap had onder meer met een motorzaag'. Was in de illegale handel. Ik verloor de zaak

Mijn cliënt haatte zijn vrouw zo diep dat hij het onverdraaglijk vond dat zij zijn gereedschapskist zou hebben. De rechtszaak over die hamers en nijptangen kostte een veelvoud van het gereedschap zelf. Maar dat gaf niet. Hij haatte haar te erg.

Tot onze grote verrassing ging de tegenpartij zomaar akkoord met het overdragen van het dure bankstel.Maar de verhuizers waren nog niet binnen of de man begon verschrikkelijk te snotteren en niezen. Hij was extreem allergisch voor poezen. En zijn ex had ervoor gezorgd dat het bankstel onder de poezenharen zat.

Ik vertegenwoordigde een vrouw die 300.000 per maand zou krijgen om van te leven. "Hoe moet ik daarvan rondkomen?", vroeg ze hysterisch. Het hoefde niet: de man stierf aan een hartaanval voor de scheiding rond was