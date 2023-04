Afscheid Huub Oosterhuis in De Rode Hoed

Geïnteresseerden kunnen vrijdagavond in De Rode Hoed in Amsterdam afscheid nemen van theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Dat meldt de familie woensdag in overlijdensadvertenties in diverse kranten. De nabestaanden, onder wie zijn kinderen Tjeerd en Trijntje Oosterhuis, schrijven daarbij: "Dankbaarheid en liefde overheersen." Oosterhuis overleed zondag op 89-jarige leeftijd. Hij maakte sinds de jaren zestig naam als dichter en Bijbeluitlegger die de Bijbelse boodschap op hedendaagse wijze probeerde te vertolken. Zijn werk had grote invloed op de vernieuwing van de liturgie in de Rooms-Katholieke Kerk. Om het debat over politiek en cultuur te stimuleren, richtte de Amsterdammer in 1972 het centrum De Populier op, dat begin jaren tachtig overging in het politiek centrum De Balie. In 1990 stichtte hij het centrum voor religie, politiek en cultuur De Rode Hoed. Hij was daar van 1991 tot 1998 directeur. Zaterdag wordt er een afscheidsdienst voor Oosterhuis gehouden in de Westerkerk. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden, zo laat de familie weten.