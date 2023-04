Theo Maassen nieuwe presentator Zomergasten

Theo Maassen is de nieuwe presentator van het interviewprogramma Zomergasten. Dat maakte de VPRO, de omroep waarbij de tv-show te zien is, donderdag bekend. De 56-jarige cabaretier zegt "blij en trots" te zijn dat hij plaats mag nemen als interviewer in Zomergasten. Maassen volgt Janine Abbring op als presentator, die het programma van 2017 tot en met 2022 presenteerde. "Ik kijk uit naar de zes ontmoetingen en de voorbereidingen daarop. Ik ben gefascineerd door de ontstaansgeschiedenis van iemands talent", legt Maassen uit. "Hoe heeft iemand zich ontwikkeld? Wat waren de obstakels? Is het talent, een kwestie van geluk, of pure monomanie het geheime ingrediënt dat maakt dat deze mensen zover komen? En wat heeft het iemand uiteindelijk gebracht?" Sarah Sylbing, hoofdredacteur van VPRO, zegt "verheugd" te zijn met Maassen als presentator. "Wij zochten naar een gesprekspartner met veel eigen inbreng, nieuwsgierigheid en improvisatietalent. Maassen staat bekend als cabaretier die de controverse niet schuwt, maar het waren de uitzonderlijke gesprekken met kunstenaars voor zijn eigen podcast waardoor hij in het vizier kwam als opvolger van Janine Abbring." Zomergasten is van 23 juli tot en me 27 augustus iedere zondagavond live te zien op NPO 2.