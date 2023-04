Mia Nicolai en Dion Cooper zingen nog steeds vals

Omroep AVROTROS geeft toe dat het optreden van Mia Nicolai en Dion Cooper zaterdag tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam "niet goed" was. Een woordvoerder laat zondag weten dat de omroep hard werkt aan de begeleiding van het duo en dat hij daar tot aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool mee doorgaat. "We kunnen er niet omheen dat het niet een goed optreden was", bevestigt een woordvoerder tegenover ANP na berichtgeving van Nu.nl. "We werken er hard aan met een heel team. De komende weken gaan we daarmee door." Over de invulling van die begeleiding wil de woordvoerder niet veel kwijt. "Dat gebeurt met een heel team op veel verschillende vlakken." Nicolai en Cooper gaven zaterdag voor het eerst een optreden in Nederland. Het was ook het eerste na hun debuut vorige week op een evenement in Madrid, waarbij hun nummer Burning Daylight op sommige momenten niet zuiver klonk. Achteraf bleek dat er problemen waren met de in-ears, de oordopjes waarmee artiesten zichzelf en de muziek kunnen horen. In Amsterdam ging het vocaal beter, maar oogde het duo af en toe onzeker en wankel. Mia Nicolai en Dion Cooper treden op dinsdag 9 mei namens Nederland op in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Als zij zich dan kwalificeren voor de finale, treden zij op zaterdag 13 mei nog eens op in gaststad Liverpool.