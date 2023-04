AVROTROS: kritiek op Mia en Dion terecht, maar ze kunnen het

AVROTROS-directeur Eric van Stade vindt de kritiek die het songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper krijgt op hun recente optredens terecht, maar heeft ook nog alle geloof in de twee. Dit zegt hij in een video namens AVROTROS, de omroep die in Nederland het Eurovisie Songfestival verzorgt.

"We hebben ze expres laten oefenen en we hebben gezien dat het nog niet goed gaat", zegt Van Stade. "We weten nu wat er aan schort, dat heeft heel Nederland kunnen zien. Het creatieve team dat al tijden bezig is gaat nu verder juist op die punten om de zang goed te krijgen. En met maar één doel: om in Liverpool een goede performance neer te zetten." "Wij kiezen altijd voor het liedje, het is niet voor niets het Songfestival", gaat de omroepdirecteur verder. "Ook dit jaar hebben we voor het beste liedje gekozen en daar zaten twee jonge artiesten bij, twee jonge talenten. Alleen dit jaar zien we dat die stap naar het grote podium veel groter is dan voorgaande jaren waarin we met jong talent hebben gewerkt. En daar zijn we nu keihard mee aan het werk." "Er is veel terechte kritiek", zegt Van Stade ook in het filmpje. "Maar we weten wat ze kunnen. En we zijn ze intensief aan het begeleiden en hebben geloof in ze. En samen gaan we op weg naar Liverpool." Het 67e songfestival is van 9 tot 13 mei in Liverpool. Nicolai en Cooper strijden in de eerste halve finale om een van de tien finaleplekken.