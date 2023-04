Romee Strijd kampt met mysterieuze hoofdpijn

Romee Strijd heeft al een tijdje last van hoofdpijn, maar weet nog altijd niet waar de klachten vandaan komen. Dat schrijft het model in haar Story op Instagram.

"Ik ging dit jaar niet naar Coachella en ben ook al een tijdje niet meer zo actief omdat ik wat gezondheidsproblemen heb", begint ze haar verhaal. Strijd legt vervolgens uit waar dat aan ligt. "Ik worstel sinds acht maanden met hoofdpijn. Eerst dacht ik dat het door een gebrek aan slaap of door sinusitis kwam, maar het kwam tot een punt waarop ik mijn dagelijkse dingen niet meer kon doen", zegt de 27-jarige Zoetermeerse.

Strijd zegt dat er een MRI- en CT-scan is gemaakt, maar dat daarop niets te zien was. Het is dus in ieder geval geen sinusitis, oftewel een bijholteontsteking. "Dat betekent dat migraine en spanningshoofdpijn als enige overblijven", stelt Strijd. "Ik ben sinds twee dagen gestopt met mijn medicatie omdat ik er zeker van wil zijn dat de hoofdpijn niet vanwege overmatig medicijngebruik blijft. Tips voor migraine en spanningshoofdpijn zijn meer dan welkom, want ik sta open om alles te proberen."