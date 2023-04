Jan Smit was het niet eens met keuze voor Mia en Dion op songfestival en stapte uit selectiecommissie

In november beweerde de AvroTros nog dat de keuze van de selectiecommissie voor het Eurovisie Songfestival unaniem was: allemaal zouden ze 'zeer te spreken zijn' over de verschrikkelijk vals zingende Mia en Dion met hun nummer Burning Daylight. Maar dat blijkt niet zo te zijn: Jan Smit vond het nummer niks en stapte uit de commissie.

Tot twee keer toe - op de pre-party's in Madrid en Amsterdam - was de Nederlandse inzending voor het Europese liedjesfestijn ondraaglijk om naar te luisteren. Dat was kennelijk maar een van de zes leden van de selectiecommissie opgevallen, Jan Smit. Hij is daarna dus zelfs uit de commissie gestapt, lieten meerdere bronnen aan het AD weten. De AvroTros heeft dat nieuws nu bevestigd.

De andere leden Cornald Maas, radio-dj's Sander Lantinga en Carolien Borgers, oud-dj en presentatrice Hila Noorzai en algemeen directeur Eric van Stade van AvroTros stonden wel achter de keuze voor het duo. Hun lied had ‘grote indruk gemaakt op de voltallige selectiecommissie’, stond in een eerdere verklaring. Directeur Van Stade stelde: ‘De selectiecommissie was, unaniem, zeer te spreken over hun song waarin hun stemmen prachtig samenkomen’.

Zij waren wel de enigen die dat vonden. Aan elke talkshowtafel en in menig krantencolumn werd het tweetal afgebrand. Maar hoe ga je mensen die totaal geen toon kunnen houden in een paar weken leren zingen?