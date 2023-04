Woordvoerder Meghan bevestigt briefwisseling met Charles

De woordvoerder van Meghan heeft bevestigd dat er na haar interview met Oprah Winfrey in 2021 een briefwisseling is geweest tussen haar en koning Charles, toen nog prins. Wel ontkent de zegsman dat de vrouw van prins Harry vanwege die brieven niet naar de kroning van Charles komt op 6 mei. Die geruchten zijn volgens de woordvoerder "belachelijk", ze blijft in de Verenigde Staten omdat zoon Archie die dag zijn vierde verjaardag viert.

De Britse krant The Telegraph meldde vrijdag dat Charles haar had geschreven omdat hij bedroefd was door de kloof die was ontstaan tussen Meghan, zijn zoon en de koninklijke familie. Charles zou het jammer hebben gevonden dat de hertog en hertogin van Sussex in het interview met Winfrey onder meer hadden gezegd dat er iemand binnen de koninklijke familie tijdens Meghans zwangerschap had gespeculeerd over de huidskleur van hun kind. De hertogin zou hebben teruggeschreven dat het nooit haar bedoeling was om iemand te beschuldigen van racisme. De woordvoerder van Meghan laat in een verklaring aan onder meer het Amerikaanse blad People weten dat ze niet bezig is met de briefwisseling. "De hertogin van Sussex leeft in het heden en denkt niet aan correspondentie van twee jaar geleden over gesprekken van vier jaar geleden. Elke andere suggestie is vals en ronduit belachelijk."