Gordon naar familie in Nederland: emotioneel en mentaal gebroken

Gordon is onderweg naar zijn familie en vrienden in Nederland na zijn vermeende relatiebreuk. Dat laat de zanger, die in Dubai woont, weten op Instagram. "Na alle euforie van de afgelopen maanden ook maar laten zien hoe emotioneel en mentaal gebroken er uitziet. Onderweg naar mn familie en vrienden voor hun support en zorgen dat ik dat licht weer ga zien." Bij het bericht deelt hij een reeks foto's vanaf het vliegveld, waaronder een selfie. Gordon vervolgt dat "geen enkel contact meer hebben na 4 maanden dag in dag uit" voelt "alsof er iemand overlijdt". "Waarom mensen zoiets doen is mij een raadsel.waarschijnlijk uit schaamte of zelfbescberming of juist bescherming van de ander. Wil ik het nog weten? Feit is dat ik verder moet." TV-optredens Hij gaat "geen tv optredens doen om mijn prive leven te gaan uitleggen als het zelf allemaal zo onduidelijk nog is voor me". "Ik ben voorlopig even in NL om op kracbten te komen ik boop dat iedereen mij die rust gunt om weer op verhaal te komen." De zanger zou gaan trouwen met Gavin Rozario, maar suggereerde op verschillende momenten dat het huwelijk niet door gaat. Zo verwijderde hij alle foto's van zijn verloofde van Instagram. Ook Gavin zelf heeft foto's van hem en Gordon van zijn account gehaald. Later schreef Gordon in een bericht: "Alleen maar tranen... maar we gaan gewoon weer door."