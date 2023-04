Georgina Verbaan en Patrick Martens presenteren nieuwe datingshow

Georgina Verbaan en Patrick Martens presenteren samen het nieuwe datingprogramma Date Smakelijk. De show is vanaf komende zomer te zien op SBS6.

In het programma gaan singles voor elkaar koken en eten ze daarna samen de maaltijd die ze hebben bereid. "Super leuk om dit samen te doen, ik heb daar heel veel zin in", zei Verbaan voor de camera van Shownieuws.

Hoewel de acteurs goede vrienden zijn, is dit de eerste keer dat ze samen een tv-programma presenteren. "Zoiets hebben we nog nooit samen gedaan. We hebben wel samen in een voorstelling gespeeld en natuurlijk GTST", vertelde Martens.

Mensen op zoek naar de liefde kunnen zich al opgeven voor het programma. Ze hoeven overigens geen enorm talent in de keuken te zijn. "Wij kunnen ook wel een beetje helpen", stelde Verbaan gerust.