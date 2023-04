Prins Harry maakt weer rotopmerking over zijn broer: “Dat is niet eerlijk van hem”

Prins Harry maakt zich zorgen om de twee jongste kinderen van zijn broer kroonprins William. Zij zouden zich net als hijzelf vroeger 'reserve' voelen, zoals ook zijn boek heet. William en Kate zijn 'not amused' over de uitspraken.

“Ik maak me zorgen over Charlotte en Louis”, aldus Harry. “Ik ben bang dat ze zullen eindigen zoals ik.” Volgens royaltywatcher en BBC-presentatrice Jennie Bond viel die opmerking verkeerd. “Hun opvoedingsstijl is heel anders dan die van Charles”, klinkt het. “Ze bereiden hun kinderen fatsoenlijk voor op de toekomst. Om te voorkomen dat ze zich minderwaardig gaan voelen, heeft koning Charles ook belangrijke functies binnen het koningshuis voorzien. Zo zou Charlotte later de titel van ‘hertogin van Edinburgh’ krijgen, één van de hoogste titels binnen het hof. Men zal ervoor zorgen dat zij hun waarde nooit in twijfel trekken. Ze begrijpen dat Harry zich niet goed voelt in zijn positie als ‘reserve’, maar het is niet eerlijk van hem om die emoties te projecteren op zijn nichtje en neefje.”

Ook Kate was boos. “Ze is niet zoals andere koninklijke moeders”, aldus Bond. “Ze heeft vanaf het begin alles zelf gedaan en heeft een erg warm contact met haar kroost. Ze heeft er persoonlijk voor gezorgd dat ‘al dan niet monarch van de Britten’ worden níét het enige doel in hun leven is, en niet het enige waar ze op beoordeeld worden.”

“Los daarvan, het is niet omdat Harry zich minderwaardig voelde, dat andere mensen in zijn positie dat ook zullen doen, welke opvoeding dan ook. Charlotte en Louis zullen beiden erg beroemde, belangrijke en rijke mensen worden met een gigantisch platform. Misschien bevalt hen dat juist wél.”