Advocaat De Mol heeft vertrouwen in uitspraak in Roddelpraat-zaak

Peter Plasman, de advocaat van John de Mol, heeft vertrouwen in een voor De Mol goede afloop van de zaak tegen Roddelpraat. Plasman vond het woensdag "pijnlijk duidelijk" worden dat Roddelpraat-makers Jan Roos en Dennis Schouten hun verhaal "op niks gebaseerd" hadden. Roos en Schouten moesten woensdag in de rechtbank in Utrecht voorkomen. Zij hadden in een aflevering van hun onlineprogramma gezegd dat De Mol mensen zou hebben omgekocht die getuigen waren van de mishandeling van Shima Kaes door haar ex Johnny de Mol, de zoon van John de Mol. Roos en Schouten zouden dat van twee bronnen hebben gehoord, waarvan er één anoniem wil blijven. De ander zou wel onder ede willen getuigen, aldus de mannen. Volgens Plasman hebben de mannen "niets concreets en alles alleen van horen zeggen". Hij gaat er daarom vanuit dat de rechter zijn cliënt op 7 juni in het gelijk stelt. De Mol eist een bedrag van 27.500 euro voor zogenoemde buitengerechtelijke incassokosten: de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen. Roos en Schouten lieten eerder weten dat ze hopen nog getuigen te kunnen aandragen. "Als we heel eerlijk zijn: meneer De Mol vraagt zomaar een bedrag en kan niet eens onderbouwen waarom. Terwijl wij wel kunnen onderbouwen hoe het gegaan is", aldus Roos. "Dan wordt het wel een beetje vervelend, want dan blijkt dat we een verhaal gerectificeerd hebben dat waar blijkt."