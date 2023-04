Koning keek stiekem wel naar WK-duel Nederland – Argentinië

Koning Willem-Alexander keek in december vorig jaar stiekem wel naar de kwartfinalewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Argentinië op het WK voetbal in Qatar. Dat geeft de koning te kennen in de podcastserie Door de ogen van de Koning, die is gemaakt ter ere van het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. "Die avond vierden we de verjaardag van Amalia, twee dagen na haar verjaardag", zegt de koning. "In een hoek stond wel een televisie, maar ik heb er op afstand met een schuin oog naar gekeken. Dus niet echt fanatiek voor de televisie." Eerder had Willem-Alexander laten weten dat de familie niet naar de wedstrijd zou kijken, omdat de verjaardag van Amalia werd gevierd. Willem-Alexander vond de wedstrijd niet "leuk". "Spannend wel", aldus de koning. "Natuurlijk ook met zoveel kaarten en een scheidsrechter die het niet goed in de hand hield, dat vond ik het jammere ervan. Als je achttien kaarten geeft, kan je moeilijk volhouden dat het volledig in de hand was." Nederland verloor de wedstrijd uiteindelijk na verlenging in de strafschoppenfase.