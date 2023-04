Koning vindt imitatie van prins Bernhard door Edwin Evers ‘humor’

Koning Willem-Alexander heeft in het verleden wel kunnen lachen om de wijze waarop radio-dj Edwin Evers zijn grootvader prins Bernhard heeft geïmiteerd. Dat zegt de koning in de podcast Door de ogen van de Koning, waarin hij wordt geïnterviewd door Evers.

"Ik vind dat fantastisch, ik vind het ontzettend geestig. Dat maakt toch helemaal niet uit? Dat is toch humor?", antwoordt de koning op de vraag van Evers wat hij van de imitatie vond. Evers deed Bernhard weleens na in zijn voormalige ochtendshow op Radio 538.

De koning gaf te kennen zelf ook weleens zijn grootvader na te doen in het bijzijn van "de kinderen". "Dat vinden ze ook erg geestig." Evers vroeg of de koning zijn imitatie van Bernhard wilde laten horen, maar daar antwoordde hij "nee" op. "Dat doe ik alleen bij de kinderen."

De podcast Door de ogen van de Koning is gemaakt ter ere van het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. Het programma is opgenomen in zijn werkkamer in Paleis Huis ten Bosch. In elke aflevering staat een jaar van het koningschap van Willem-Alexander centraal.