Mia Nicolai en Dion Cooper met bevrijdend gevoel naar Liverpool

Mia Nicolai en Dion Cooper stappen zondag vol goede moed in het vliegtuig naar Liverpool. Het optreden afgelopen vrijdag in de talkshow Khalid & Sophie markeerde het einde van een aantal turbulente weken en heeft het zelfvertrouwen van het songfestivalduo flink opgekrikt. Er is een last van hun schouders gevallen, zo verklaarden ze voor vertrek aan de pers op Schiphol.

"Ja, heel erg. Het is verlichtend", zei Nicolai. "We staan hier met een gevoel van geluk, zelfvertrouwen en gezonde spanning", vult Cooper aan. Hij is blij dat dat hij en Nicolai vrijdag konden laten zien dat ze de afgelopen weken flink aan zichzelf hebben gewerkt. "Dat is een soort last die van je schouders valt en een soort ontspanning die je meeneemt naar Liverpool."

Nicolai en Cooper stelden vrijdag in Khalid & Sophie dat ze de afgelopen weken flink geworsteld hebben met hun eigen inzending Burning Daylight. Het liedje bleek te moeilijk, zo ontdekte het duo na een valse start op preparty's in Madrid en Amsterdam. De vocale uitglijders leverden vooral online soms harde commentaren op waar de zanger en zangeres flink onder te lijden hadden.

Ontlading

Nu zijn ze er blij om. "Het was nodig", stelt Cooper. "Anders waren we er misschien niet achter gekomen dat in de kern iets niet klopte. Nadat het mis was gegaan, hadden we met het hele team zoiets van: 'oké, nu moeten we kijken wat er aan de hand is'. En we hebben dat recht kunnen zetten voor onszelf. Dat is echt zo'n fijne ontlading."

Het duo zingt Burning Daylight volgende week op het Eurovisie Songfestival in Liverpool in een voor hen eenvoudigere versie, die anderhalve noot hoger is dan het origineel. Producer en hitschrijver Gordon Groothedde kwam met die oplossing. Hij gaf het duo ook nog een goede tip mee. "Hij zei: zing zoals je bent en niet zoals je denkt dat je moet zijn", vertelde Nicolai. "Dat is iets dat ik heel groot op m'n arm wil laten tatoeëren en voor altijd met me mee wil dragen."

Maandag staan de 27-jarige Nicolai en 29-jarige Cooper voor het eerst op het podium in de Liverpool Arena. Ze krijgen dan traditiegetrouw een half uur de tijd om hun lied te oefenen op het songfestivaltoneel. Woensdag staat een tweede repetitie op het programma. De eerste halve finale waarin Nicolai en Cooper een finaleticket proberen te bemachtigen is op 9 mei.