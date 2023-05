Vrouw die viel bij Op1 ‘maakt het goed’

De vrouw die dinsdagavond viel tijdens de uitzending van talkshow Op1 "maakt het goed". Dat schrijft Thomas van Groningen, de politiek verslaggever van het programma, op Twitter.

In de uitzending van dinsdagavond was te horen dat parkinsonpatiënt Corlien Doodkorte, die kwam vertellen over genezing door bidden, ten val kwam. "Het gaat niet goed. En ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen", zei presentatrice Margje Fikse terwijl iedereen om haar heen de vrouw te hulp schoot. "Ze wordt op dit moment overeind geholpen, maar ze is aan het bloeden en het gaat echt niet goed."

Inmiddels gaat het weer beter met de vrouw, aldus Van Groningen. "Corlien Doodkorte en ik moesten tijdens een kort filmpje van plek wisselen, waarna zij per ongeluk naast het podium stapte en ongelukkig viel", legt de politiek verslaggever uit. "Meteen hulp geboden, er was ook een huisarts in de studio. Ze maakt het goed, gelukkig."