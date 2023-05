Dieuwertje Blok na speech: deze eer was fantastisch

Dieuwertje Blok vond het "fantastisch" om donderdag tijdens de Nationale Herdenking een toespraak te houden. Dat antwoordde de tv- en radiopresentatrice op de vraag van Eva Jinek hoe het voor haar was om "zo expliciet voor zoveel mensen" het verhaal van haar moeder te kunnen vertellen.

"Ik voelde me heel sterk", aldus Blok in het RTL 4-programma Jinek. "Ik vond het gewoon geweldig dat ik de eer kreeg en de kans daar iets te zeggen. En ik was ook niet heel nerveus, vond het prachtig om te doen. Ook met een soort kinderachtig 'lekker puh'-gevoel. Het is niet gelukt, ik sta hier. En mijn kinderen die staan hier ergens op de Dam, luisteren gewoon mee en gaan gewoon door."

De presentatrice van onder meer het Sinterklaasjournaal, geboren in 1957, vertelde over haar joodse moeder. Die was 17 toen de Tweede Wereldoorlog begon en had 2,5 jaar ondergedoken gezeten. En ze memoreerde het jonge gezin waar haar opa en oma onderdoken: Jaap en Ans de Haan en hun dochtertje Thea. Ook voor haar moeder en grootouders zou het "heel bijzonder zijn geweest" als ze de toespraak van Blok zelf hadden kunnen meemaken, aldus de presentatrice.