Buien en zonnige perioden tijdens meeste bevrijdingsfestivals

Bij een aantal bevrijdingsfestivals in het land moeten bezoekers vrijdag rekening houden met stevige buien, waarschuwt Weeronline. Toch doen festivalgangers er ook goed aan om zonnebrandcrème mee te nemen, want de zon laat zich tussendoor toch nog geregeld zien.

Vooral in de middag moeten festivalgangers rekening houden met enkele regen- en onweersbuien, aldus het weerbureau. In het uiterste noorden van het land en aan de westkust lijkt de buiigheid echter mee te vallen en is de kans op een stevige onweersbui klein. "Dat zou gunstig kunnen uitpakken voor bevrijdingsfestivals in Haarlem, Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen."

Festivals in Utrecht, Wageningen, Den Bosch en Roermond liggen wat meer in de vuurlinie wat betreft de neerslag, maar volgens Weeronline is de poncho daar niet de hele dag nodig. Tussen de buien door is het best vaak droog en schijnt de zon geregeld. "Dan is het meteen heerlijk weer om te dansen, want de temperatuur is ook nog eens vrij aangenaam." Aan de noordwestkust wordt het zo'n 16 graden en in het zuidoosten van het land een graad of 20.

Zonnebrandcrème

Verder raadt Weeronline bezoekers van festivals vrijdag aan om ook zonnebrandcrème mee te nemen. "Als de zon eenmaal schijnt is insmeren zeker aan te raden." In de middag is de zonkracht met factor 5 sterk en daardoor kan de onbeschermde huid al binnen 20 tot 40 minuten verbranden.

De onweersbuien trekken vrijdagavond via het oosten het land weer uit, daarna is het op de meeste plaatsen droog en laat de zon zich regionaal nog even zien. Vooral de festivals in het westen van het land kunnen dan nog wat zon verwachten, want deze gaat daar pas rond 21.10 uur onder.