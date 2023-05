Ster uit RuPaul’s Drag Race beschuldigd van verkrachting

Darius Jeremy Pierce, beter bekend als dragqueen Shangela, wordt beschuldigd van verkrachting. Een productieassistent van de HBO-dragshow We're Here zegt dat hij in 2020 door Pierce is verkracht tijdens opnames van het eerste seizoen. Shangela verwierf bekendheid door deelname aan RuPaul's Drag Race, een Amerikaanse talentenjacht voor dragqueens.

Daniel McGarrigle, de man die Pierce beschuldigt, eist een schadevergoeding. Dat schrijven Amerikaanse media. Wat voor schadevergoeding McGarrigle precies eist, is niet duidelijk. Pierce spreekt de uitspraken van McGarrigle tegen en noemt die "complete onzin".

Pierce nam in 2010 deel aan het tweede seizoen van RuPaul's Drag Race, dat wordt gepresenteerd door RuPaul Charles. Daarin eindigde hij als twaalfde en laatste. In het derde seizoen mocht Pierce opnieuw meedoen, waarin hij zesde werd. In 2018 mocht de artiest nog eens meedoen aan een All Stars-variant van het programma. Toen moest Pierce genoegen nemen met een gedeelde derde plaats.