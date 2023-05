Amber Heard verhuisd naar Spanje en neemt ‘acteerpauze’

Amber Heard is naar verluidt naar Spanje verhuisd en neemt een acteerpauze, schrijft The Mirror. De Amerikaanse actrice zou "geen haast" hebben "om weer aan het werk te gaan".

De 37-jarige actrice zou met haar tweejarige dochter Oonagh naar Spanje zijn getrokken. De actrice verkocht vorig jaar haar huis in Californië. Ze zou nu "ergens buiten Madrid" wonen, schrijft The Mirror.

De ex-man van de Aquaman-actrice, Johnny Depp, won vorig jaar een rechtszaak tegen Heard. De acteur had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Ze noemde in het artikel geen naam, maar volgens de acteur was het overduidelijk dat het artikel over hem ging. Hij zei dat zijn carrière en reputatie daaronder hadden geleden en eiste een schadevergoeding. De jury gaf hem gelijk.