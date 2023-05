De hondjes van Camilla waren er gisteren ook (een beetje) bij

Koningin Camilla heeft met koningin Elizabeth gemeen dat ze dol is op honden. Ze houdt zoveel van ze dat ze ze op haar kroningsjurk heeft laten borduren.

De vorstelijke witte jasjurk, ontworpen door Bruce Odfield, had helemaal onderaan twee honden in parels.

De jurk van ivoor, zilver en goud is gemaakt in Battersea, Londen, van Peau de Soie, een zijden stof. "Ik ben vereerd dat ik gevraagd ben om deze historische jurk voor Hare Majesteit te ontwerpen. Dit is echt de belangrijkste opdracht van mijn leven. Heel opwindend en heel bijzonder", vertelt ontwerper Bruce Oldfield aan Women's Wear Daily.

Koningin Camilla heeft eerder verteld over haar liefde voor honden en schreef in de inleiding van Top Dogs: A British Love Affair: "Mijn eigen honden, Beth en Bluebell, heb ik geadopteerd. "Beth kwam uit een familie die niet langer voor haar kon zorgen en de arme Bluebell was achtergelaten in een bos, drie weken oud, uitgehongerd, bedekt met zweren, met een gecoupeerde staart en slechts een paar stukjes vacht."