Liplezer onthult wat voor onaardigs prins Harry zei vlak voor de kroning

Heel het Verenigd Koninkrijk heeft schoon genoeg van de zeurende prins Harry. Hij was er wel (eventjes) bij zaterdag, toen koning Charles gekroond werd. Maar zelfs vlak voor de kroning plaatsvond, moest hij nog iets onaardigs zeggen, blijkt uit de vertaling van een liplezer.

Harry zat weggestopt op de derde rij naast Jack Brooksbank, de man van prinses Eugenie. Zij babbelden wat met elkaar voor de kroning begon. Onverstaanbaar voor iedereen, behalve voor een liplezer. Britse tabloid The Sun haastte zich dan ook om er eentje te vinden die kon vertellen waar prins Harry het over had.

“Ik heb genoeg van de manier waarop ze me behandelen", zou de prins volgens liplezer Jeremy Freeman hebben gezegd. En daarna nog iets als: “Het is geen ideale situatie” en “het kan ze niets schelen”.

Maar kennelijk vond prins Harry het zelf ook allemaal niet zo belangrijk: na amper 28 uur zat hij alweer op een vliegtuig terug naar de VS.