Netanyahu krijgt alsnog uitstel in strafzaak

Premier Benjamin Netanyahu van Israël hoeft komende week niet meer te getuigen in zijn corruptieproces. Dat besloot de rechtbank in Jeruzalem nadat de premier om uitstel had gevraagd, berichten media als Haaretz en Times of Israel. Hij noemde dat noodzakelijk vanwege ontwikkelingen op diplomatiek vlak en rond de nationale veiligheid. Ook inlichtingenchefs zouden de rechters hebben voorgehouden dat uitstel nodig was.

Netanyahu deed al eerder zo'n verzoek, maar dat werd toen nog afgewezen. De rechters zeggen dat aanvullende informatie hen van gedachten deed veranderen. In aanloop naar het besluit had de Amerikaanse president Donald Trump schande gesproken over de vervolging van de Israëlische leider. Hij sprak over een "politieke heksenjacht". Het is onduidelijk welke ontwikkelingen uitstel noodzakelijk zouden maken, maar volgens Trump wordt onderhandeld met Iran en Hamas.

De premier is verwikkeld in meerdere strafzaken, onder meer over het aannemen van luxe cadeaus.