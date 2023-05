Martin Garrix opnieuw rijkste bekende Nederlander onder 40 jaar

Martin Garrix is opnieuw de rijkste bekende Nederlander onder de 40 jaar. De dj staat met een geschat vermogen van 48 miljoen euro op plek 29. Dat meldt zakenblad Quote bij de publicatie van de top 100 jonge miljonairs voor 2023. Hoewel het blad meldt dat de rijkste Nederlandse miljonairs onder de 40 jaar het afgelopen jaar minder rijk zijn geworden, nam het vermogen van Martijn Garritsen, zoals de dj echt heet, met 3 miljoen toe. Ook collega's van de 26-jarige dj komen terug in de lijst. Zo hebben Nick van de Wall (Afrojack) en Robbert van de Corput (Hardwell) een vermogen van naar schatting respectievelijk 26 miljoen euro en 19 miljoen euro. Ook Sam Renders, beter bekend als dj Sam Feldt, staat in de lijst. Hij verdiende veel aan de verkoop van fanplatform Fangage en staat met een geschat vermogen van 17 miljoen euro op plek 84. De rijkste bekende vrouw is opnieuw Nikkie Plessen. De tv-ster die tegenwoordig modeonderneemster is staat op plek 42 met een geschat vermogen van 33 miljoen euro. Plessen is net als elk jaar een van de weinige vrouwen in de lijst. Naast haar staan ook dit jaar model Doutzen Kroes (nummer 54) en Sharon Hilgers van sieradenmerk My Jewellery (nummer 30) op de lijst. De 34-jarige influencer en onderneemster Negin Mirsalehi debuteert in de lijst en komt op plek 61 binnen met een vermogen van 21 miljoen euro. Andere bekende mensen in de lijst zijn oud-voetballer Demy de Zeeuw (nummer 85) en 'Kwebbelkop' Jordi van den Bussche (nummer 86). Om een notering te krijgen in de Quote-lijst, hebben mensen een vermogen van minimaal 15 miljoen euro nodig. Dat vermogen moeten ze zelf hebben verdiend en bovendien mogen ze niet ouder zijn dan 39 jaar.