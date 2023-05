AVROTROS plaatst paginagrote advertentie in krant voor Mia & Dion

Omroep AVROTROS heeft dinsdag een paginagrote advertentie in het AD geplaatst voor het songfestivalduo Mia Nicolai en Dion Cooper. Op de achterpagina van de krant roept de omroep op om "als één achter Mia en Dion" te staan.

De advertentie bestaat uit een grote foto van Nicolai en Cooper, gekleed in hun songfestivaloutfits, met daarop een afgedrukte tekst. "Jong talent op een wereldpodium. Namens ons land, voor miljoenen kijkers. Wat je dan nodig hebt, is vertrouwen. Dus laten we als één achter Mia en Dion staan. Ze toejuichen tot de laatste noot."

Het Nederlandse tweetal doet dinsdagavond in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool een gooi naar een plekje in de finale van zaterdag.

In de aanloop naar het songfestival ontstond er commotie rondom de Nederlandse inzending. Tot tweemaal toe wisten Nicolai en Cooper tijdens optredens hun nummer Burning Daylight niet zuiver ten gehore te brengen. Het leverde hen, maar ook omroep AVROTROS kritiek op. De zangers gingen vervolgens om de tafel met hun team om tot een oplossing te komen. Ook Duncan Laurence, die het nummer schreef, schoof daarbij aan. Toen bleek dat het duo het nummer vocaal te uitdagend vond, is besloten om het hele nummer anderhalve octaaf hoger te gaan zingen.