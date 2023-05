Hoe gaat het nu met boer Evert en Maud?

Presentatrice Yvon Jaspers nam Boer Zoekt Vrouw-deelnemers Evert en Maud mee op een trip naar Engeland om hen te vragen hoe hun leven er nu uitziet. In het programma Onze boerderij in Europa bleek al snel dat het nog steeds helemaal goed zit met het markante stel.

De zwijgzame melkveehouder en de uitgesproken Heemsteedse waren de smaakmakers van het vorige seizoen van de agrarische datingshow. De vonken vlogen er op de Drentse boerderij vanaf en Maud trok twee maanden later al bij Evert in. Ze had hem graag 25 jaar eerder ontmoet. “Ik vind het echt eeuwig zonde dat ik niet als 15-jarig meisje op een boerderij ben opgegroeid. Dan had ik ook meer kunnen betekenen voor het bedrijf. Je had me eerder moeten zoeken!” grapt ze.

Ze ziet parallellen tussen haar bekakte Heemsteedse accent en het Drentse dialect. “Ik moet zo lachen om dat taaltje van Evert. Het is net Heemsteeds, met alle o’s die eu’s worden”, legt ze uit. “'Opgescheuten', zegt Evert op zijn Drents. Gek genoeg zeiden die bekakte mensen bij mij in de buurt dat net zo”, aldus een lachende Maud.

Evert scheurt op een quad door het Engelse landschap en wil ook zo'n vierbandig monster kopen om bij hem op het erf te gaan rijden. Dat vindt Maud oké, maar dan komt er wel een moestuin. “Prima deal”, mompelt de Drent.