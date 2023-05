Jan Slagter pleit voor terugkeer Nationaal Songfestival

Omroepbaas Jan Slagter pleit voor de terugkeer van een Nationaal Songfestival. Hij deed dit woensdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers naar aanleiding van de nederlaag van Mia Nicolai en Dion Cooper tijdens de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Hij noemt de huidige procedure, met een selectiecommissie van songfestivalintimi, "schimmig". "Nederland moet gewoon mee kunnen beslissen", bepleit Slagter. "Laat de selectiecommissie drie liedjes kiezen, laat ons daarnaar luisteren en dan mag het publiek mee beslissen welk liedje we afvaardigen. Dan voelt het publiek zich ook weer meer medeverantwoordelijk. We hebben nu geen idee wat er nog meer voor liedjes waren: ik zou meer transparantie willen." Mia en Dion vielen af in de halve finale van het songfestival met hun lied Burning Daylight. Voorafgaand aan hun optreden was er veel kritiek omdat het duo tijdens een paar optredens vals zong. Het lied werd daarop aangepast en AVROTROS, de omroep die de Nederlandse organisatie coördineert, plaatste in de media een grote advertentie met de oproep het duo toch te steunen. Geen kritiek Slagter heeft overigens geen kritiek op AVROTROS, "die doet dat fantastisch". Maar als de omroep in de toekomst geen zin meer zou hebben in het songfestival, dan neemt Omroep MAX de organisatie graag over. "We hebben Nederland In Beweging ook overgenomen, dit kunnen we ook wel aan", aldus de omroepcoryfee. Commentator Jan Smit verliet na de commotie over de zangkwaliteiten van Mia en Dion de selectiecommissie, al had dat volgens Smit niets te maken met het feit dat hij het niet eens was met de keuze van Mia en Dion. AVROTROS liet in april weten dat het "niet ondenkbaar" is dat het Nationaal Songfestival terug zou keren. De omroep voert daar naar eigen zeggen "regelmatig gesprekken over".