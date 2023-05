Koning: vakantie Griekenland 2020 ‘grootste inschattingsfout’

Koning Willem-Alexander noemt zijn vakantie naar Griekenland in de herfstvakantie van 2020, tijdens de coronapandemie, zijn "grootste inschattingsfout". Volgens hem voelden mensen zich terecht door hem in de steek gelaten toen hij op vakantie ging. De reis werd vroegtijdig afgebroken en thuis bood het koningspaar excuses aan.

De koning baalt ervan dat hij niet inzag dat miljoenen Nederlanders "geen herfstvakantie hadden en weer opgesloten zaten" toen bijvoorbeeld kroegen en sportverenigingen dichtgingen vanwege corona. "Mensen konden nergens heen en ik ging vrolijk naar het buitenland", vertelt Willem-Alexander donderdag in de nieuwste aflevering Door de ogen van de Koning, de podcast waarin hij wekelijks een jaar van zijn 10-jarig koningschap bespreekt met radio-dj Edwin Evers.

De koning legt uit dat hij hij vooral wilde laten zien wat mensen wel nog konden doen met de geldende coronaregels. Het staatshoofd zegt dat vaak is gekeken of de vakantie nog mogelijk was met de maatregelen. Daarbij was er volgens hem ook niemand die hem op voorhand zei dat hij niet moest gaan of dat mensen daar over zouden vallen. Volgens de koning zijn er achteraf "stevige gesprekken" over gevoerd.