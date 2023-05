Eurovisie Songfestival vijftig jaar na ABBA weer in Zweden

Nu Loreen opnieuw het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen, strijkt het evenement volgend jaar opnieuw neer in Zweden. Welke stad het songfestival zal hosten, wordt later dit jaar bekend. Tijdens de zes eerdere Zweedse edities vond het songfestival drie keer plaats in Stockholm, twee keer in Malmö en een keer in Gothenburg. Ook de laatste Zweedse editie in 2016, toen Douwe Bob namens Nederland meedeed, was in Stockholm. Het muziekfestijn vond toen plaats in de Ericsson Globe. Opvallend genoeg is het volgend jaar precies 50 jaar sinds Zwedens eerste en meest iconische winst op het songfestival. In 1974 eiste ABBA de zege op met Waterloo. Een jaar later won Teach-In namens Nederland in Stockholm met het liedje Ding-a-Dong.