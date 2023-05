Nostradamus: “Koning Charles zal het niet lang volhouden, zijn opvolger kan verrassen”

Nostradamus) was een bekende Franse astroloog, apotheker, arts en helderziende. Hij schreef een boek met de titel The Prophecies, dat 942 poëtische kwatrijnen bevat, die allemaal toekomstige gebeurtenissen zouden voorspellen. Een vooraanstaande geleerde op het gebied van profetische voorspellingen heeft een passage geïnterpreteerd die mogelijk iets te maken heeft met de huidige Britse koninklijke familie.

In een van de kwatrijnen van het boek van Nostradamus, die ook de aanval op de Twin Towers, de moord op John F. Kennedy en de dood van koningin Elizabeth II voorspelde, staat een profetie die lijkt te wijzen op de Britse koninklijke familie. "De plotselinge dood van het eerste personage, hij zal worden veranderd en een ander zal in zijn koninkrijk worden geplaatst", schreef Nostradamus meer dan 460 jaar geleden. Volgens verschillende interpretaties geeft een profetie van Nostradamus aan dat de Britse kroon zijn normale opvolgingslijn niet zal kunnen volgen. Sinistere gebeurtenissen zullen hier een einde aan maken en een persoon die nooit had verwacht koning te worden, zal de macht overnemen. Dat zou Harry kunnen zijn....