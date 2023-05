Half Europa heeft het Finse ‘Cha Cha Cha’ in z’n hoofd, maar waar gaat het eigenlijk over?

De stuiterende Fin met hyperenergieke roze ballroomdansers is de publiekslieveling van het Eurovisie Songfestival 2023. De Finse inzending 'Cha Cha Cha' van Käärijä werd uiteindelijk tweede achter de Zweedse Loreen. Maar wat zingt die gekke Scandi nou eigenlijk?

Het Finse nummer kreeg van kijkers uit 18 landen de meeste stemmen, terwijl het Zweedse 'Tattoo' juist hoge ogen gooide bij de vakjury's. De Finse oorwurm blijft maar in je hoofd rondzingen. Het nummer gaat over een wild avondje uit van de in het groen gehulde rapper:

Hij bevrijdt zich uit de houten kooi en roept dat er een zware week en lange dagen aan zitten te komen. Maar de avond is nog jong en het is tijd om de 'ijzige buitenste schil te vernietigen'. En hoe kun je dat beter doen dan met piña colada, bier en champagne in de discotheek?

“Ik houd mijn drank met beide handen vast

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

Ik denk niet aan morgen als ik mijn bierpul stevig vastpak

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

Ik wil knoeien met mijn hoofd en vrij zijn van zorgen

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

En ik ga door tot ik niet meer op m'n stoel kan blijven zitten, woah

Nu ga ik dansen

Als een Cha Cha Cha

En ik ben niet meer bang voor deze wereld

Als een cha cha cha

Terwijl ik champagne over me heen giet

Cha, cha, cha, een oog loenst al

De gesprekken vallen dood, mijn andere kant krijgt de overhand

Vandaag ben ik die man, vandaag ben ik die man

Nu ga ik dansen

Als een Cha Cha Cha

En ik ben niet meer bang voor deze wereld

Als een cha cha cha

Terwijl ik champagne over me heen giet”

Bekijk hier de extraverte Fin in actie, vertellend over zijn avondje uit: