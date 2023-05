Johnny Depp in tranen bij openingsfilm Cannes

Acteur Johnny Depp brak dinsdagavond tijdens de staande ovatie die zijn Franse film Jeanne du Barry kreeg, waarmee het 76e festival van Cannes opende. De 59-jarige liet tranen om de waardering die de zaal toonde voor het kostuumdrama, waarin hij de Franse koning Lodewijk XV speelt. De film vertelt over de relatie tussen de vorst en zijn volkse maîtresse, gespeeld door actrice en regisseur Maïwenn.

Het is de eerste grote film die Depp heeft gemaakt sinds de breed in de media uitgemeten rechtszaak tussen hem en zijn ex Amber Heard. Depp had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Na de vertoning volgde een staande ovatie van een paar minuten. Grote protesten bleven uit. Een Franse actiegroep deelde wel flyers uit rond het festivalpaleis om hun onvrede over de keuze voor Depp en de uitbreng van de film in de Franse bioscopen deze week. In het manifest wordt het festival aangesproken op de keuze voor een openingsfilm met een "aanvaller die vrolijk vanaf de rode loper naar het publiek mag zwaaien - dit geeft een helder en vreselijk signaal. De stemmen van slachtoffers worden in 2023 massaal in twijfel getrokken en het zwijgen opgelegd." Behalve Depp werd ook Michael Douglas in het zonnetje gezet. De 78-jarige acteur en producent kreeg een ere-Palm voor zijn indrukwekkende bijdrage aan de filmindustrie. Douglas presenteerde met grote regelmaat zijn nieuwe films in Cannes, van The China Syndrome (1979) tot Liberace (2013). Douglas dankte Frankrijk voor de grote bijdrage aan zijn carrière. De acteur bereidde zich het afgelopen jaar in Frankrijk ook voor op zijn nieuwe miniserie Franklin, over het leven en werk van politicus en uitvinder Benjamin Franklin. Het festival van Cannes duurt tot 27 mei. Een van de hoogtepunten wordt de première van de vijfde Indiana Jones-film, The Dial Of Destiny, donderdagavond.