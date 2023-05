Depp: wat tijdens zaak over mij verscheen was ‘gruwelijke fictie’

Johnny Depp noemt het merendeel dat de afgelopen jaren over hem geschreven is in de media "fantastische, gruwelijk geschreven fictie". Dat stelde de acteur woensdagmiddag tijdens een persbijeenkomst op het Festival van Cannes. Depp speelt de mannelijke hoofdrol van koning Lodewijk VX in het drama Jeanne du Barry. Het is de eerste grote film die Depp heeft gemaakt sinds de breed in de media uitgemeten rechtszaak tussen hem en zijn ex Amber Heard. Depp had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. "Ik wil hier praten over een mooie film waar we allemaal heel trots op zijn", stelde de acteur. "Ik zou de focus op de film willen leggen. Maar het voelt alsof iemand vraagt 'hoe gaat het met je', terwijl daaronder het gevoel zit 'ik haat je'." Depp haalde uit naar de mensen die de afgelopen jaren online eisten om zijn boycot en het cancellen van de acteur, vanwege de uitlatingen van zijn ex. "Wie zijn die mensen, en wat kan het ze schelen, anoniem in het licht van hun computerscherm, met veel te veel vrije tijd. Ik ben niet degene die zich zorgen moet maken. Mensen moeten nadenken waar het écht over gaat." Geen comeback Media noemen zijn aanwezigheid een comeback na een lange afwezigheid door de juridische strijd met zijn ex. "Het voelt voor mij niet als een comeback, ik woon hier letterlijk 45 minuten vandaan", stelde Depp. "Het klinkt voor mij als een rare zin. Ja, mensen stopten op een gegeven moment om mij te bellen. Ik weet niet waarom ze bang waren op dat moment. Maar ik ben nergens heen gegaan. Comeback voelt alsof ik mij hier moet gaan bewijzen, alsof ik mijn beste dansje moet gaan doen en dan maar moet hopen dat jullie het allemaal goedkeuren. Het is een bizar mysterie." De Hollywoodster reageerde ook op het feit dat hij van filmprojecten is gehaald vanwege de commotie rond Amber Heard. "Het voelde alsof ik in een slechte grap zat", aldus Depp. "Dat je van een film wordt gehaald door iets dat voor jou niet meer is dan een paar klinkers die in de lucht zweven. Ik voel me nu niet meer geboycot door Hollywood. Maar dat komt vooral omdat ik niet meer echt denk aan Hollywood. Ik voel niet veel behoefte meer aan Hollywood."