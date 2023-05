’Joran van der Sloot ruilt vrouw in voor ‘jongere, knappere’ vriendin’

Joran van der Sloot gaat scheiden van Leidy Figueroa en heeft een ’jongere en knappere’ vriendin, zegt zijn advocaat Maximo Altez weten tegen de Daily Mail.

Joran trouwde in 2014 met Leidy tijdens een ceremonie in de Piedras Gordas-gevangenis in Peru, het land waar hij gevangen zit voor de moord op Stephany Flores. Leidy was op dat moment zeven maanden zwanger. Samen hebben ze inmiddels een dochtertje van acht jaar, Dusha Trudie. De twee leerden elkaar kennen toen Leidy snoep en sigaretten verkocht aan medegevangenen van Joran in een gevangenis in Lima. Ze mocht hem twee keer per week komen bezoeken.

Maar hij heeft nu een nieuwe vlam, Eva Pacohuanaco. Zij bezorgde Joran de afgelopen tijd drugs en dat schiep kennelijk een band.

Volgens de Mail is Joran behoorlijk populair bij vrouwen.