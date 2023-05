Van der Gijp boos op Van Roosmalen: ‘Als je zelf denigrerend doet, kun je het terug verwachten’

Marcel van Roosmalen was vrijdagavond te gast bij de mannen van VI. Een goed moment voor René van der Gijp om hard uit te halen naar de 55-jarige presentator die samen met kompaan Gijs Groenteman de heren in de zomervakantie vervangt.

Van der Gijp noemde Groenteman eerder plagend groenteboer, een bijnaam die hij had overgenomen van Özcan Akyol. Dat kon Gijs kennelijk niet waarderen. Die 'neemt zichzelf heel serieus', aldus Van der Gijp, die een gesprek aanhaalt van Van Roosmalen en Wilfred Genee. "Het is niet voor niks dat wij hem Groenteboer genoemd hebben en dat jij hem even apart neemt om te zeggen van: 'Dat gaat niet meer gebeuren, want dat pikken wij niet.'"

Daarna vertelt Van der Gijp: "En een week later zegt-ie over ons dat wij achterlijk zijn, dan lees ik dat en denk ik: zover zit-ie er niet naast. Ik zit daar niet mee, maar zit híj er ook maar niet mee."

Marcel reageert: "Ik kom er helemaal niet tussen, maar dat is helemaal niet zo gegaan. Ik zei dat ik zijn gevoel voor humor matig vond. Ik vind naamgrapjes... als je niks beter weet te verzinnen. Ik was niet boos."

"Je zei dat we dat beter niet meer konden doen. Dat steekt mij dan toch een beetje", vervolgt René. "Twee mensjes die iedereen op de hak nemen en dan zit er een daar: 'Je moet ons niet op de hak nemen'. Dan denk ik: kom op alsjeblieft."

"Je was er niet bij duidelijk", besluit Marcel. "Ik zei dat ik het geen leuk grapje vond. Als dat al niet meer mag."

Dan vertelt Wilfred hoe het gesprek volgens hem ging: "Je zei wel tegen me dat je het flauw en denigrerend vond, dat we het niet nodig hadden om zo'n grap te maken."

En Johan Derksen doet ook nog een duit in het zakje. "Er is er maar één denigrerend en dat is Groenteboer. Maar ik vind het niet erg hoor", aldus Derksen. "Groenteboertje doet alleen maar denigrerend", beaamt René. "Moet-ie zelf weten, maar dan moet je hem ook een keer terug verwachten."