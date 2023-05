Gezicht Britse soapster misvormd door cokeverslaving en operaties in Turkije: ‘Ik heb een gat in m’n hoofd’

Actrice Danniella Westbrook, bekend van de Britse soap EastEnders, loopt leeg over haar uiterlijke problemen. Door jarenlang cocainegebruik zijn de botten in haar gezicht zo aangetast, dat ze misvormd is geraakt. Een complexe operatie bij een kliniek in Turkije maakte de boel alleen maar erger.

1200 draadjes

“Ik hield er rekening mee dat ik zou sterven”, zegt ze over de operatie van vorige maand tegen The Sun. Turkse doktoren plaatsten liefst 1200 draadjes, een zogeheten draadlift, in het gezicht van Westbrook. Ook zijn haar wangen, lippen, kin en kaaklijn bewerkt in een poging de gevolgen van de afbrokkeling van haar aangezichtsbotten teniet te doen.

Het resultaat is dramatisch, vindt de soapie. “Ik weet niet hoe het zó mis heeft kunnen gaan”, vertelt ze aan OK! Magazine. “Ik kan niet geloven wat ze mij hebben aangedaan. Ze hebben draadjes in mijn neus gestopt om hem recht te trekken, maar dat heeft niet gewerkt. Het voelt echt als verspilde energie.”

De beste versie van jezelf

Een vetoverdracht van haar buik naar haar gezicht is ook mislukt. “De artsen probeerden op die manier mijn gezicht meer symmetrisch te maken. Ik heb het gevoel dat ze te veel vet rond mijn buik hebben weggehaald. Ik heb altijd een sixpack gehad, maar nu niet meer. Het lijkt er nu op alsof ik ben afgevallen en ontzettend veel last heb van overtollige huid.”

“Ik heb ook grote klonten vocht op mijn buik. Het zijn net grote tennisballen. Mijn lichaam is verwoest. Ik word dit jaar 50 en ik wilde de beste versie van mijzelf neerzetten.” Maar in plaats daarvan keek ze tegen een open wond aan op de zijkant van haar hoofd. “Toen ik mijn haren ging wassen, kwam ik erachter dat ik een open wond had. Ik heb letterlijk een gaatje aan de zijkant van mijn hoofd. Het is ongeveer één centimeter groot. Ik kon zelfs mijn vinger in het gat steken. Vreselijk!”

Spijt

Artsen in Portugal, waar ze sinds vorig jaar woont, schrokken zich een hoedje toen ze haar zagen en hebben haar zo goed als mogelijk opgelapt. “Ze hebben me antibiotica gegeven. Het is echt een levende nachtmerrie geweest. Ik heb ontzettend veel pijn gehad. Ik voel me zó down. Als ik in de spiegel kijk, haat ik wat ik zie. Voor de operatie was ik ook niet blij met mijn uiterlijk, maar ik zag er toen zoveel mooier uit. Was ik maar nooit naar Turkije gegaan”, verzucht de blonde actrice.