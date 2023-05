Mia Nicolai nog steeds aan het bijkomen van songfestivalavontuur

Mia Nicolai is nog steeds aan het bijkomen van het Eurovisie Songfestival in Liverpool, twee weken geleden. Dat zegt de 27-jarige zangeres in een bericht dat ze deelt op Instagram. "Ik ben nog steeds aan het bijkomen", schrijft Nicolai bij een video waarin ze een akoestische versie van het songfestivallied Burning Daylight zingt. "Wat een lied, wat een avontuur." Nicolai vertegenwoordigde Nederland dit jaar samen met Dion Cooper. Het duo wist geen finaleplek te bemachtigen. In de eerste halve finale reikten zij tot de dertiende plek, waar een klassering in de top 10 vereist was voor kwalificatie voor de finale. Een dag na de finale van het songfestival, waarin de Zweedse zangeres Loreen als winnaar uit de bus kwam, liet Nicolai nog weten rust te pakken. "Ga twee weken achter elkaar slapen na deze geweldige dagen op Eurovision", liet ze toen weten via sociale media. "Ik ben zo immens dankbaar voor iedereen die ik heb ontmoet, en van wie ik kon leren en heb genoten. Het was er eentje voor in de boeken!" Cooper reisde af naar Frankrijk om de deelname aan het liedjesfestijn te laten bezinken.