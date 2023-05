Joran van der Sloot heeft liefjes ‘over de hele wereld’ hem maandelijks geld sturen

Joran van der Sloot , de hoofdverdachte van de verdwijning van Natalee Holloway , heeft volgens zijn Peruaanse advocaat wereldwijd 'fans' die hem gemiddeld 400 dollar per maand sturen.

Joran van der Sloot heeft zijn echtgenote Leidy Figueroa onlangs ingeruild voor een andere vrouw.

Van der Sloot leerde zijn echtgenote Leidy kennen in de Piedras Gordas-gevangenis, waar hij zit vanwege de moord op Stephanie Flores. Leidy raakte al snel zwanger en in 2014 traden ze in de gevangenis in het huwelijk. Eens per veertien dagen bezocht ze hem in zijn cel.

Zijn huwelijkse status én gevangenschap weerhield hem er niet van om meerdere relaties te onderhouden en drugs te smokkelen. Leidy bleef desondanks bij hem. Een jaar geleden maakte Van der Sloot een einde aan het huwelijk. En nu wil hij verder met de 24-jarige Eva Pacohuanaco.

Maar volgens zijn advocaat heeft een veel vrouwelijke fans die zijn leven aangenamer maken, met aandacht, geld en drugs.

Hij wordt beschuldigd van telefraude en afpersing in de Verenigde Staten nadat hij naar verluidt had geprobeerd Beth Holloway, de moeder van Natalee, informatie te verkopen over waar het lichaam van haar dochter zich bevond. De Peruaanse regering bepaalde eerder in mei dat hij tijdelijk zou worden uitgeleverd om terecht te staan ​​in de VS